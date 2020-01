La Lega e la gaffe del cordoglio per Kobe Bryant morto con messaggio “Borgonzoni Presidente” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sta girando in questi minuto uno screenshot riguarda un presunto tweet che nella serata di domenica sarebbe stato pubblicato dalla Lega a proposito di Kobe Bryant morto. Come tutti sanno e come vi abbiamo riportato prontamente, infatti, il 26 gennaio ha perso la vita l’ex stella del basket, in seguito ad un incidente in elicottero in cui potrebbe essere deceduta anche una delle sue figlie (si attendono conferme in merito). A far discutere, in un secondo momento, anche un post che il Carroccio avrebbe pubblicato tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. Il tweet della Lega su Kobe Bryant morto Gli screen menzionati poco fa si riferiscono a quanto avrebbe pubblicato il partito di Salvini attorno alle 21.30, con un messaggio di cordoglio per Kobe Bryant morto, ma aggiungendo alla fine un paio di hashtag “politici”, in piena tornata elettorale in Emilia Romagna. Il ... bufale

Linkiesta : #Borgonzoni: una sostenitrice del Carroccio sui generis, con un passato turbolento e un futuro incerto. Tra gaffe,… - Noovyis : (VIDEO La Lega e La Gaffe Del Cordoglio Per Kobe Bryant Morto Con Messaggio “Borgonzoni Presidente”) Playhitmusic - - Noovyis : (La Lega e la gaffe del cordoglio per Kobe Bryant morto con messaggio “Borgonzoni Presidente”) Playhitmusic - -