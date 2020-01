Basket femminile, Venezia vince e avvicina Schio, successi per San Martino di Lupari e Lucca nella Serie A1 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo la vittoria di Ragusa nel big match di giornata contro Schio ieri, oggi sono andate in scena le altre cinque partite della sedicesima giornata della Serie A1 di Basket 2019-2020 con tante sfide che interessavano l’alta classifica, mentre domani si chiuderà la giornata con Torino-Palermo. Si parte da Broni, dove le padrone di casa battono nettamente il Battipaglia, al termine di un match che dura un tempo. Dopo aver chiuso i primi due quarti sul 30-30, infatti, la Della Fiore Broni cambia ritmo e nove punti consecutivi di Nared lanciano le padrone di casa che chiudono avanti il terzo quarto. Nell’ultimo quarto, poi, Battipaglia non riesce a entrare in gioco, marca solo sei punti e vede Broni imporsi 74-47. Vittoria importante per le padrone di casa, che si avvicinano alla top 8, mentre Battipaglia resta ultima. Sfida d’alta classifica a Empoli, dove arriva ... oasport

