Telese Terme, formalizzata la candidatura a sindaco di Angela Abbamondi Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Entra nel vivo la campagna elettorale a Telese Terme in vista delle prossime amministrative di Primavera con la formalizzazione della candidatura a Primo cittadino di Angela Abbamondi. "La nostra cittadina ha urgente bisogno di un cambiamento radicale che le restituisca quel ruolo centrale di traino per l'intera Valle. Ciò attraverso un progetto amministrativo di rinnovamento in grado di risvegliare le coscienze, le potenzialità inespresse del territorio. Una nuova visione, dunque, che ridia fiducia, basata su fondamentali principi etici e morali, su un radicale ricambio generazionale della classe dirigente nonché dei metodi che dovranno corrispondere a trasparenza e competenza. Gli insuccessi delle recenti amministrazioni sono stati tanti e gravi, si sono perse importanti opportunità per autoreferenzialità ed autoritarismo ...

