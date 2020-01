A Prato e Roma non temono il coronavirus: “Festeggeremo il capodanno” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il segretario dell’associazione generale Ramunion Italia, Luigi Ye, ha assicurato che “la comunità cinese di Prato non ha paura del coronavirus“. Infatti, le persone asiatiche che vivono nella provincia toscana provengono dalla parte orientale della Cina, ben lontana da Wuhan, epicentro dell’epidemia. Così, mentre in Italia cresce la tensione sul virus misterioso proveniente dall’est, a Prato e a Roma nessuno teme contagio da coronavirus. I cittadini, ribadisce ancora Luigi Ye, “non hanno timori rispetto a questo virus”. coronavirus, Prato e Roma non hanno paura “La paura fu molto più diffusa fra la comunità di Prato ai tempi della Sars – ha rivelate Ye -. Le notizie relative al coronavirus ci arrivano dai parenti in Cina, che ci raccontano di misure di prevenzione straordinarie e molto rigide, oltre che di precauzioni davvero ... notizie

