“Mezzocannone occupato”, a Napoli scatta l’inchiesta sul centro sociale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Polemiche a Napoli per “Mezzocannone occupato”, il complesso nella omonima strada del quartiere universitario. L’immobile, in disuso da anni dopo essere stato sede di uffici amministrativi, è luogo di attività di collettivi universitari ed esponenti dei centri sociali. Tutti residenti di via Mezzocannone denunciano il “disturbo” prodotto da quel centro sociale al civico 14. Parole chiare messe a verbale, come riporta l’edizione odierna de ‘La Repubblica’: “Subiamo musica ad altissimo volume fino alle 3 del mattino, i lampadari delle case si muovono. Dondolano…”. E’ stato aperto un fascicolo di indagine dalla Procura dopo una serie di denunce firmate dal comitato per la quieta pubblica e la vivibilità cittadina presieduto dall’avvocato Gennaro Esposito. Tra ottobre e novembre gli agenti – su delega ... anteprima24

