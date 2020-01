Casaletto Lodigiano, l’oste Mario Cattaneo assolto per aver sparato a un ladro: “L’incubo è finito” (Di venerdì 24 gennaio 2020) "Oggi mi è sembrato di stare davanti a un plotone d'esecuzione. Sono state ore interminabili, snervanti". Mario Cattaneo, l'oste di Casaletto Lodigiano assolto dall'accusa di eccesso colposo di legittima difesa per aver sparato a un ladro nel suo locale, è scoppiato in lacrime dopo la sentenza. "La giustizia ha trionfato. L'incubo è finito", ha detto al suo avvocato. fanpage

