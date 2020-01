Billie Eilish confessa: “Non pensavo sarei arrivata a 17 anni, pensavo di morire” (Di sabato 25 gennaio 2020) Billie Eilish è una della cantanti più note del momento. La giovanissima artista, candidata per sei Grammy Awards, in un video di presentazione ha svelato alcuni dettagli della sua vita davvero spiazzanti, dichiarando che c'è stato un periodo in cui ha pensato di voler mettere fine alla sua vita. fanpage

