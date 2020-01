Virus Cina | atterrati a Fiumicino i passeggeri da Wuhan

CoronaVirus in Cina : gli ultimi aggiornamenti : Coronavirus in Cina: gli ultimi aggiornamenti sulla malattia. Le ultime notizie sull’epidemia causata dal Coronavirus in Cina riferiscono purtroppo di un amento del numero dei casi, che sono saliti a oltre 400, ma potrebbero essere anche di più, e purtroppo anche dei morti: secondo le autorità locali sarebbero saliti a 9, mentre diverse fonti di […] L'articolo Coronavirus in Cina: gli ultimi aggiornamenti è apparso prima sul sito ...

Virus Cina - due casi sospetti in Russia : da Mosca si lavora per un vaccino : Possibili casi del Virus cinese anche a San Pietroburgo, in Russia. Per ora si tratta di un sospetto di infezione da coronaVirus, ha riferito il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, sottolineando – riportano i media – che sono in corso gli esami che saranno resi noti domani su un cittadino russo rientrato oggi dalla Cina. I test avrebbero invece dato esito negativo, riporta la Tass, per un’altra persona, un ...

Virus Cina - individuata l’origine : pipistrelli tra i principali responsabili : Avrebbe avuto origine nei pipistrelli il nuovo coronaVirus responsabile dell’epidemia scoperta a Wuhan, città cinese nella provincia di Hubei, ma potrebbero esserci stati più ospiti intermedi tra pipistrelli e umani. Inoltre il microrganismo è geneticamente più simile alla Sindrome respiratoria acuta grave, o Sars, che alla sindrome respiratoria del Medio Oriente, o Mers. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato online dalla ...

Virus Cina - salgono a 17 le vittime. Infetti anche negli Usa - Hong Kong e Macao : Registrati episodi anche anche in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan. A Fiumicino scanner per il controllo della febbre

Virus Cina - bloccati tutti i trasporti a Wuhan : stop a treni e voli. Primo caso sospetto in Russia : Il trasporto pubblico di Wuhan in Cina si ferma temporaneamente per contrastare la diffusione dell’epidemia di coronaVirus. tutti i voli e i treni in partenza dalla città cinese, focolaio del Virus, sono stati cancellati. Lo rende noto la Bbc. Possibile caso del Virus cinese anche a San Pietroburgo, in Russia. Per ora si tratta di un sospetto di infezione da coronaVirus, ha riferito il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ...

Virus Cina - il Ministero della Salute : le istruzioni per identificare i casi sospetti : Le istruzioni per identificare un caso sospetto di infezione da nuovo coronaVirus, con la raccomandazione di segnalarlo entro 24 ore dalla rilevazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Sanitario Internazionale. E’ quanto indica la circolare del Ministero della Salute appena inviata agli assessorati alla Salute, agli Ordini professionali di medici e infermieri, ai ministeri degli Esteri, Difesa e Trasporti e ad altri enti ...

Da giovedì nessun treno e aereo partirà da Wuhan - in Cina - per contenere l’epidemia del nuovo coronaVirus : A partire dalle 10 di mattina di giovedì, ora locale, verranno interrotti i voli e i treni in partenza da Wuhan, la città cinese in cui sono stati identificati i primi casi di infezione da coronavirus 2019-nCoV, che ha causato

Cina - Xi : contro Virus severi controlli : 21.10 La Cina ha adottato "severe misure di controllo e prevenzione" per contrastare l'epidemia del coronavirus. Lo ha assicurato il presidente Xi Jinping durante una telefonata con il collega francese Emmanuel Macron. "La Cina - ha spiegato Xi - è disposta a collaborare con la comunità internazionale per rispondere efficacemente all'epidemia e mantenere la sicurezza sanitaria in tutto il mondo", ha affermato, nel giorno in cui a Ginevra si ...

Virus in Cina - tutta colpa dei mercati tradizionali : perché le malattie nascono tutte in Asia : I Virus nascono in Asia, e più precisamente in Cina, per poi avere il potenziale di espandersi in tutto il mondo. Il dossier di Repubblica fa chiarezza sul perché proprio l'Asia sia la terra dei Virus. La risposta è quasi banale: il mantenimento di pratiche tradizionali cozza con la modernizzazione

Virus Cina - Rezza(Iss) : “La letalità sembra più bassa della Sars” : Anche se mancano ancora molti dati per definire meglio il nuovo coronaVirus cinese, quello che si può dire al momento è che “il suo tasso di letalità sembra essere più basso di quello della Sars”. A spiegarlo all’ANSA è Gianni Rezza, epidemiologo dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss). “Siamo in attesa di conoscere dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nuovi dettagli sul Virus, precisa ...

Virus Cina - Simit : “Pronta l’unità di crisi - ma epidemia sotto controllo” : Ancora contagi per coronaVirus in Cina: secondo il vice ministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin, i casi accertati in tutto il Paese hanno superato quota 400 e le vittime sono salite a 9. In aumento anche i casi fuori dalla Cina, con il Virus che è stato intercettato per la prima volta anche in Australia, a Macao e negli Stati Uniti, nello stato di Washington. Quest’ultimo era appena tornato da Wuhan, il focolaio ...

Virus Cina : la Regione Toscana pronta ad applicare le indicazioni del Ministero : La Regione Toscana ha ricevuto oggi pomeriggio la circolare inviata dal Ministero della salute, contenente tutte le indicazioni riguardanti il nuovo coronaVirus che finora ha provocato 291 casi di polmonite in Cina (con 4 decessi), e altri 4 casi in Thailandia, Giappone e Corea del sud. Nella circolare del Ministero si dice che l’Oms sta monitorando attentamente la situazione ed è regolarmente in contatto con le autorità cinesi. Il ...

Virus Cina : il vaccino è già possibile : Il Virus della Cina il cui primo focolaio è stato rintracciato nella città di Wuhan, continua a far paura e gli esperti in tutto il mondo si stanno mobilitando per rintracciare una possibile cura, non ancora disponibile, in modo da evitare una possibile epidemia. É stata messa a punto la mappatura genetica del Virus 2019-nCoV, ed è poi stato inserito nella GeneBank, secondo gli esperti il vaccino, grazie alle nuove tecnologie moderne, potrebbe ...

Virus Cina - Xi : “Siamo impegnati in severe misure di controllo” : La Cina ha adottato “severe misure di controllo e prevenzione” per contrastare l’epidemia del coronaVirus. Lo ha assicurato il presidente Xi Jinging durante una telefonata con il collega francese Emmanuel Macron. “La Cina – ha spiegato Xi – e’ disposta a collaborare con la comunita’ internazionale per rispondere efficacemente all’epidemia e mantenere la sicurezza sanitaria in tutto il ...