Porta a Porta: lo spot per Salvini nell'intervallo di Juventus-Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nell'intervallo di Juventus-Roma, partita di Coppa Italia vinta dai bianconeri per 3 a 1, ieri sera è partito il lancio di Porta a Porta con un ospite d'eccezione: Matteo Salvini. In scena prima il Capitano che citofona a quello che secondo lui è uno spacciatore tunisino, poi pezzi di comizio in cui il leader della Lega spiega perché votare per il Carroccio. Il tutto senza contraddittorio, a quattro giorni dal voto. Porta a Porta: lo spot per Salvini nell'intervallo di Juventus-Roma Una scena meravigliosa che secondo Bruno Vespa è stata frutto di un errore: "Secondo le tradizioni di 'Porta a Porta' – scrive in una nota il conduttore – ieri e oggi Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sono stati nostri ospiti entrambi per 53 minuti. Identico tempo in video e in voce abbiamo dato a Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, non trascurando di dar ...

