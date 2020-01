La storia della Royal family diventa una comedy animata

Matthias Sindelar viene ucciso dai nazisti - storia della stella austriaca che non si piegò a Hitler : Ci sono storie nascoste che meritano di essere portate alla luce. Una di queste è legata a Matthias Sindelar. Alcuni lo chiamavano “il Mozart del calcio”, ma per tutti era “Der Papierene”, Cartavelina. Nato a Kozlov, in Repubblica Ceca, nel 1903, si trasferì da bambino in un sobborgo di Vienna. L’infanzia di Matthias non è delle più facili: il padre muore da soldato durante la Grande Guerra e lui è costretto ad aiutare la madre nella ...

La storia del figlio della signora Biagini morto per overdose : Anna Rita Biagini, la residente del Pilastro che ieri ha accompagnato Matteo Salvini a suonare i campanelli a presunti spacciatori racconta al Corriere della Sera di «non avere paura per essersi mostrata vicino a Salvini, anche perché tutti sanno che denuncio gli spacciatori e il degrado della zona, piuttosto ho paura certe sere a uscire». A Mattino 5 Salvini questa mattina l’ha definita «una mamma, che ha perso un figlio per droga, ha ...

“A 17 anni vi racconto la storia della signora Maria - che abbiamo salvato dal freddo” : Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Gabriele: "Fin da piccolo, grazie a mio nonno, è nata in me la passione del soccorso. Da quando ho 14 anni sono entrato nella Croce Rossa e nella protezione civile di Varazze. Ho incontrato una donna in difficoltà in stazione mentre andavo a scuola e ho deciso di aiutarla: Maria ora ha un tetto".Continua a leggere

Sanremo : i 15 peggiori look della storia del Festival : Solitamente sul palco di Sanremo ammiriamo sontuosi abiti da sera e scintillanti look indosso a cantanti in gara, conduttori e presentatrici, spesso però siamo costretti a osservare anche look del tutto sbagliati e completi decisamente out. Ecco gli scivoloni di stile e i peggiori look visti sul palco dell'Ariston dagli anni '90 a oggi.Continua a leggere

Wanda Nara - il segreto della storia con Icardi. GF? “No applausi facili” : Wanda Nara svela qual è il segreto suo e di Mauro Icardi per una storia duratura Wanda Nara svela qual è il suo segreto di coppia con Mauro Icardi, attraverso una nuova intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. La showgirl argentina si sta facendo conoscere al pubblico italiano in nuove vesti, ovvero in quelle di […] L'articolo Wanda Nara, il segreto della storia con Icardi. GF? “No applausi facili” proviene da Gossip e Tv.

Bonaccini e la strana storia della cena da mille euro da Bottura a Modena : C’è uno strano giallo intorno a una cena di finanziamento a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini dallo chef stellato Massimo Bottura a mille euro a coperto nel convivio spazio eventi di Modena. A dare il via alle danze è Libero, che stamattina pubblica sul quotidiano un articolo in cui attribuisce il tutto al capogruppo della Lega a Modena Stefano Bargi. La cena era organizzata, secondo il volantino pubblicato sul quotidiano, ...

La storia del telescopio spaziale James Webb - in un video della Nasa : Seguiamo da tempo il suo sviluppo, ma la Nasa ha atteso che terminasse la fase di assemblaggio per comporre un video davvero completo sulla missione. Il protagonista è il telescopio James Webb, successore del mitico Hubble nonché il più grande osservatorio mai sviluppato finora. Destinato allo spazio profondo, è dotato di un enorme e complesso apparato di specchi che andrà in cerca della luce delle galassie più lontane per provare a ricostruire ...

La stranissima storia della terribile “aggressione antifascista” ad Italia Ardita : Italia Moli, Io sono Italia e Italia Ardita sono tutti nomi di pagine e gruppi Facebook che fanno riferimento ad una presunta quindicenne di Brescia che da qualche tempo riscuote un certo successo grazie ai suoi post sovranisti in sostegno di Matteo Salvini e di tutti quei patrioti che combattono contro la sinistra immigrazionista. Ieri su una delle pagine di questo network sovranista è stato pubblicato il racconto di una feroce aggressione ai ...

La brutta (e falsa) storia della sostenitrice leghista «picchiata dalla sardine» a Brescia : Durante il periodo di campagna elettorale, il terreno è sempre più fecondo per il proliferare delle fake news. L’ultima, in ordine cronologico, riguarda una presunta aggressione nei confronti di una ragazza a Brescia, fuori da un supermercato. La storia è stata condivisa da una pagina Facebook – già nota per diverse notizie inventate di sana pianta – e ripresa anche da alcuni canali di ‘informazione’ legati alla destra ...

Nata con le mani più piccole di una moneta : l’incredibile storia della piccola Isabella : Un articolo del Daily Mail di questi giorni ha riportato l’attenzione dei lettori oltremanica sul caso della piccola Isabella Evans, la più piccola bambina Nata nel Regno Unito negli ultimi 15 anni. La nascita prematura di Isabella Quando Kym Brown scoprì di essere rimasta incinta, nel dicembre 2017, per lei e il suo compagno Ryan Evans fu una notizia meravigliosa che li riempì di gioia. Uno stato che purtroppo durò poco, fino alla ...

storia di Lolita - star della musica italiana straziata a morte con un collo di bottiglia : Negli anni Settanta fu una delle giovani promesse della musica leggera italiana, cantò a Sanremo, girò spot televisivi per l’amatissimo ‘Carosello’. Dieci anni dopo qualcuno la pugnalò selvaggiamente, straziandola con il collo di una bottiglia rotta, mentre si preparava a fare il bagno, nella solitudine della sua casa di Lamezia Terme. Quando nel 1965 fu presentata alla discografica Mara Del Rio, Graziella aveva solo quindici anni. ...

La storia della donna che si è data fuoco davanti al tribunale dei minori a Mestre : La donna che si è data fuoco stamane sulla scalinata che porta all’ingresso del tribunale dei minori di Mestre aveva accanto a sé un cartello, scritto in un italiano stentato. Nel messaggio si fa riferimento all’affidamento della figlia Sofia e al marito. Quest’ultimo risiederebbe nel trevigiano. I primi a soccorrere la giovane e a tentare di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede ...

Meteo - Anticiclone eccezionale nel cuore d’Europa : 1050hPa tra Galles e Benelux - 1045hPa al Nord Italia. A rischio i record di alta pressione della storia [MAPPE e DATI] : Meteo – Una dorsale molto forte si è sviluppata sulle parti orientali del Nord Atlantico, espandendosi verso l’Europa centrale e occidentale. Di conseguenza, si è sviluppato un sistema di alta pressione che sta portando valori di pressione eccezionali sul Vecchio Continente. Il pattern che si è evoluto sull’Europa e sul Nord Atlantico è legato ad una NAO (Oscillazione Nord Atlantica) positiva, che favorisce dinamiche sopra la media sul ...

Questa è la storia di Felice - stritolato dalla banca e senza una casa - farà lo sciopero della fame : Questa è una storia dell’Italia che arranca, fatta di persone che non si arrendono, ma che si trovano sole a combattere contro un apparato che alla fine si comporta come uno schiacciasassi. Questa è una storia del Sud, dove chi cerca di fare impresa generando lavoro spesso viene massacrato da banche che generalmente sono sempre generose con gli amici degli amici. Questa è una storia che il Fatto quotidiano aveva già raccontato nel 2015 con Paolo ...