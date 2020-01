Il "citofonato" è il nuovo eroe. Ma è un pluri pregiudicato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Redazione È bufera contro Matteo Salvini che l'altro ieri ha citofonato a una famiglia di origini tunisine chiedendo se padre e figlio spacciassero, dopo le segnalazioni dei residenti di un quartiere della periferia di Bologna. «Ci può far entrare, cortesemente? - ha chiesto il leader della Lega -. Perché ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevano che lei la smentisse, ci hanno detto che da lei parte lo spaccio del quartiere. Giusto o sbagliato?». L'uomo ha chiuso la conversazione. Ieri a Fanpage.it ha parlato il giovane indicato come presunto spacciatore, che sarà difeso da Kathy La Torre, già legale della sardina dislessica: «Ho 17 anni, vado a scuola, faccio la vita di qualsiasi altro studente». «Ho precedenti, ma sono pulito da un bel po'» ha invece ammesso suo fratello maggiore, che però non vive più nella zona. La prima ad attaccare il Capitano è stata il ... ilgiornale

