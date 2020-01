Hideo Kojima e Yoji Shinkawa parlano dei possibili progetti futuri di Kojima Productions (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'ultimo numero della rivista Famitsu includeva ben 30 pagine dedicate a Kojima Productions per il 4 ° anniversario dello studio.Il numero includeva anche un'intervista di 5 pagine con Hideo Kojima e Yoji Shinkawa, che parlavano insieme della loro storia e guardavano indietro allo sviluppo di Death Stranding. L'intervista consisteva principalmente in aneddoti di cui Kojima ha già parlato in passato. Una delle nuove storie divertenti che Kojima ha condiviso è come non ha chiesto a Shinkawa di lavorare insieme a lui a Kojima Productions, ma Shinkawa si è naturalmente unito allo studio. Perché hanno sempre lavorato insieme. Inoltre, nella parte finale dell'intervista, Famitsu ha chiesto a Hideo Kojima e Yoji Shinkawa che tipo di progetti vorrebbero fare in seguito. E inizialmente i due hanno detto che vorrebbero realizzare un manga insieme. Successivamente, hanno parlato di come Death ... eurogamer

