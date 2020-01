Figli: finalmente la commedia italiana giusta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Eccoci, noi quarantenni cresciuti con le tante belle speranze degli anni Ottanta e schiacciati da partite Iva, malattie e ferie non pagate, pensione come mitico Eldorado. Eccoli, affrescati con sagacia stilistica e ironia ridanciana in Figli (dal 23 gennaio al cinema), commedia intelligente e divertente dallo sguardo contemporaneo, da vedere. finalmente un bel film italiano adatto a ogni tipo di pubblico: per adulti e ragazzi, per genitori sposati ma anche per single, divorziati e senza prole, per intellettuali ma pure per chi preferisce Checco Zalone a Marco Bellocchio. L'Italia a crescita zeroPaola Cortellesi e Valerio Mastandrea, disperati e comici, sono lo specchio attualissimo delle difficoltà di quella generazione di mezzo cresciuta quando ancora l'Italia andava alla riscossa, ora accartocciata nei meccanismi di una recessione perenne, scoppiata a livello internazionale con la ... panorama

GiordanoCaputo : al netto di tutto, oggi resta una bellissima giornata. oggi, finalmente, al cinema esce #Figli, l'ultimo lavoro che… - theDETECTlVE : @thedoctorIies FINALMENTE MADONNA VOGLIO FIGLI MASCHI E IL MATRIMONIO AL CASTELLO DI DON ANTONIO - shuttlecheese : Opposto delle strisce, dietro di me la fila di macchine che inizia a crearsi Io che fisso i genitori così ?? finalm… -