Bergamo: non si ferma all’alt, investe carabiniere e torna a casa a piedi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una 38enne di Cenate Sotto, nella Bergamasca, è fuggita all’alt e ha trascinato per 150 metri un maresciallo. Poi è tornata a casa tranquilla, a piedi. Arrestata. Tutto come se fosse assolutamente normale. Una donna è sfuggita all’alt dei Carabinieri trascinando un agente per la strada, poi ha abbandonato l’auto ed è tornata a casa … L'articolo Bergamo: non si ferma all’alt, investe carabiniere e torna a casa a piedi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : Bergamo, non si ferma all'alt e trascina un carabiniere per 150 metri - _takememalik_ : RT @imAntartide: Ho urlato. Hanno chiamato una canzone Bergamo cioè vi rendete conto io non ce la faccio - dysphoriasucks : RT @terrachiamamar: io comunque non sono mai stata tanto legata a Bergamo perché sinceramente non mi diceva nulla come città ma ora che son… -