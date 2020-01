Napoli, rifiuti vicino all’asilo nido Piazzi: la protesta delle mamme (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: proteste davanti all’ingresso dell’asilo nido Piazzi (vicino via Foria) da parte delle mamme dei piccoli, esasperate dalla presenza di rifiuti. Ieri, davanti all’asilo nido Piazzi di Napoli (a ridosso di via Foria), c’è stata la protesta delle mamme dei piccolissimi alunni, esasperate dalla presenza cronica di rifiuti davanti alla struttura. Come riporta “Il mattino”, a pochi passi dall’entrata dell’asilo nido, ci sono sei cassonetti per l’indifferenziata e una discarica a cielo aperto, dove quotidianamente vengono ammassati decine di ingombranti. Una delle criticità evidenziate dalle mamme riguarda la mensa scolastica, visto che “il furgoncino della mensa scarica gli alimenti proprio a fianco dei cassonetti che si trovano vicino l’ingresso dell’asilo. I rifiuti emanano cattivo odore e si imputridiscono a pochi passi dai cibi che vengono portati a scuola e da marzo in ... 2anews

