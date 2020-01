Michele Zarrillo e il Festival di Sanremo: un percorso lungo 40 anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A 3 anni di distanza dall’ultimo album e dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo, Michele Zarrillo ritornerà sul palco dell’Ariston con un nuovo brano, intitolato Nell’estasi o nel fango. Per il cantautore romano si tratterà della 13esima partecipazione alla kermesse canora, che lo ha visto protagonista fin dagli anni Ottanta. Il rapporto quarantennale con Sanremo Nato a Roma nel 1957, Michele Zarrillo esordisce ancora giovanissimo come chitarrista e cantante per alcuni gruppi progressive rock della scena musicale romana, a partire dal 1972. Dopo essersi messo in luce vincendo il Festival di Castrocaro ed aver realizzato importanti collaborazioni con Renato Zero e Ornella Vanoni, partecipa al suo primo Sanremo nel 1981 con il brano Su quel pianeta libero, che inaugura un rapporto quasi quarantennale con la manifestazione. Ad un anno di distanza, infatti, arriva la ... thesocialpost

