LIVE Strasburgo-Dinamo Sassari 58-68, Champions League basket 2020 in DIRETTA: doppia cifra di vantaggio per i sardi alle porte dell’ultimo quarto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-74 TRIPLA DI PIERRE!!! Timeout Collet. 62-71 Traoré spazza via Coleby e si appoggia al tabellone. 60-71 ANCORA GENTILE!!!! TERZA TRIPLA DI SERATA!! 60-68 Virata di Traoré a centro area e -8. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! Sbagliano al tiro nell’ultimo possesso i francesi e si chiude il terzo quarto. 58-68 GENTILE SI ALZA DA TRE PUNTI!!! 58-65 Bilan servito magistralmente da Pierre tocca quota 13 punti. 2′ al termine del terzo quarto. 58-63 York a segno col libero. Fallo tecnico fischiato allo stesso playmaker per flopping. 57-63 SPISSU DA 3!!! 57-60 Bilan risponde da sotto. 57-58 Parakhouski è salito clamorosamente di LIVEllo. Grande giro sul perno del lungo. 55-58 Pierre cattura il rimbalzo d’attacco e per lui è doppia doppia con 12 e 10. Meno di 5′ al termine del quarto. 55-56 Altri due per il bielorusso. Timeout ... oasport

