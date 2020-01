Jorge Lorenzo ricorda Marco Simoncelli: “Ho pianto per te” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Jorge Lorenzo ricorda Marco Simoncelli: “Ho pianto per te quel 23 ottobre 2011, giorno che ricorderò per sempre. Eterno 58”. ROMA – Jorge Lorenzo ricorda Marco Simoncelli con un lungo post sui social. Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco ma lo spagnolo, nel giorno del compleanno del pilota italiano, ha voluto scrivere un suo pensiero. “Anche se ieri non ce l’ho fatta, oggi voglio ricordare il #Sic. Ora avresti 33 anni. Data la mia natura ultra competitiva, non sono mai stato amico di nessun rivale e se sono sincero io e te il massimo contatto che abbiamo avuto è durante i nostri scontri in pista. Sei stato di gran lunga il più coraggioso di noi e sempre mi impressionava il modo in cui riuscivi a ridurre nelle frenate tutto il distacco che, a causa delle tue dimensioni, prendevi nei rettilinei. Non sono uno che piange molto e non ho pianto ... newsmondo

SergioZanotti3 : RT @bestofautomotor: MotoGP Champions testing Formula 1 cat Valentino Rossi - Mercedes Valentino Rossi - Ferrari Marc Marquez - Toro Rosso… - DavidIDiablo : RT @motograndprixit: #MotoGP | @lorenzo99 ricorda #Simoncelli: 'Ho pianto per te, eterno 58' - - BeltramoPaolo : RT @motograndprixit: #MotoGP | @lorenzo99 ricorda #Simoncelli: 'Ho pianto per te, eterno 58' - -