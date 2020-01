Cade in pista della Val d’Ossola: grave sciatore milanese (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un turista milanese di 37 anni, e’ ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Novara dopo un incidente sulle piste da sci di San Domenico, in alta Val d’Ossola. L’uomo, dopo avere perso l’equilibrio, e’ caduto rotolando per diversi metri. Sul posto sono intervenute squadre del Soccorso alpino e poi l’elicottero del 118 che ha trasferito lo sciatore all’ospedale ‘Maggiore della Carita” di Novara.L'articolo Cade in pista della Val d’Ossola: grave sciatore milanese Meteo Web. meteoweb.eu

