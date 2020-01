Un nuovo Trattato per l’Europa (Di martedì 21 gennaio 2020) (con la collaborazine di Gilbert Casasus, Università di Friburgo) Entrato in vigore poco più di dieci anni fa, il Trattato di Lisbona ha permesso di compiere passi in avanti ma ha anche dimostrato di aver già fatto il suo tempo. Nato dal fallimento del progetto che istituiva una Costituzione per l’Europa, ne ha assorbito circa l′80% del contenuto. Il Trattato di Lisbona fu il frutto del nuovo tandem franco-tedesco composto ai tempi da Angela Merkel, desiderosa nel 2007 di succedere alla presidenza tedesca dell’UE durante il primo semestre di quell’anno, e da Nicolas Sarkozy che, appena eletto all’Eliseo, intendeva attuare la sua idea di “mini-Trattato” che avrebbe dovuto chiudere la crisi istituzionale provocata dal doppio “no” francese e olandese nei referendum di maggio e giugno 2005.Gli ... huffingtonpost

signorinaChB : RT @caterina_betti: Lo cantava anche Pappalardo: 'RICOMINCIAAAAMOOO' E facciamolo un nuovo trattato e nuovo referendum, daje. - VittorioBanti : RT @caterina_betti: Lo cantava anche Pappalardo: 'RICOMINCIAAAAMOOO' E facciamolo un nuovo trattato e nuovo referendum, daje. https://t.… - caterina_betti : Lo cantava anche Pappalardo: 'RICOMINCIAAAAMOOO' E facciamolo un nuovo trattato e nuovo referendum, daje. -