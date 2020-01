“Stanno insieme”. Scoppia l’amore nella scuola di Amici, le immagini stavolta non mentono (Di martedì 21 gennaio 2020) Le immagini sembra non mentire. Tra Gaia Gozzi e Federico Pietrucci potrebbe essere Scoppiato l’amore. Dopo la scorsa puntata Gaia Gozzi si è chiusa in bagno per mezzora. Federico andava a controllare ogni tanto come stesse procedendo la situazione. Quando Gaia è uscita, lui è rimasto sull’uscio della porta per capire il vero stato d’animo di Gaia, per capire se potesse avvicinarsi per consolarla o meno. Perché magari a lei andava di stare da sola. Dopo le lacrime, Gaia si è aperta con Federico: “Sembra quasi che solo perché io ho scritto un progetto, faccio musica di un certo tipo con una certa ricerca sonora, di significato… Perda di intensità. Non capisco. Io sto in studio a cercare il suono perfetto per suscitare le emozioni nelle persone, per far capire cosa provo in quel momento. Non è solo far ballare… E se anche fosse solo far ballare, non so cioè per me…”. Continua dopo la ... caffeinamagazine

