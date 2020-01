Napoli, Gattuso: “Ci siamo detti le cose in faccia ed è uscito il veleno” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Al termine della partita di Coppa Italia vinta contro la Lazio, il tecnico del Napoli ha commentato la partita e rivelato ciò che è successo durante i giorni di ritiro: "Bisogna guardarsi in faccia e dirsi le cose. Quando le persone per bene non si dicono le cose in faccia non va bene, e qualcosa ce la siamo detta". fanpage

Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - OptaPaolo : 4 - Prima di Gennaro #Gattuso, l’ultimo allenatore ad aver perso 4 delle prime 5 gare alla guida del #Napoli in Ser… - 26_maggio13 : @emipro74 @Brandofrascella Gattuso è bravo a stimolare mentalmente e caratterialmente..la sua filosofia..o ti piace… -