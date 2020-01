Me contro te il film sottotitolato per un bimbo sordo, grazie a Warner e un cinema di Fasano (Di martedì 21 gennaio 2020) Me contro Te Il film - La vendetta del Signor S è stato proiettato con i sottotitoli appositamente per un bambino sordo: un bellissimo regalo di Warner Bros e del cinema Multiplex Teatro Fasano. Tra i tantissimi spettatori di Me contro Te il film che in questi giorni stanno riempendo le sale per vedere i loro beniamini, ce n'è uno che ricorderà a lungo il giorno in cui ha potuto vedere il film al cinema. Si tratta di un bambino sordo che ha avuto la possibilità di vedere il film sottotitolato grazie all'interessamento di un Warner Bros Italia e di un cinema di Fasano. Il desiderio del piccolo, un bambino di otto anni di Ugento (Lecce), che ha perso l'udito a causa di una forte febbre avuta quando era più piccolo, sembrava impossibile da ... movieplayer

