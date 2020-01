Marini e Rusic, commenti dopo lo scontro: Barbara Alberti contro Valeria (Di martedì 21 gennaio 2020) Gf Vip news, i commenti dei concorrenti dopo il confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini Nella quinta puntata del Gf Vip 4 abbiamo assistito al confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini. I precedenti fra le due facevano presagire uno scontro nella Casa e Alfonso Signorini non ha tenuto il pubblico sulle spine, facendo … L'articolo Marini e Rusic, commenti dopo lo scontro: Barbara Alberti contro Valeria proviene da Gossip e Tv. gossipetv

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - GrandeFratello : Questo è il momento che tutti stavamo aspettando: Valeria Marini VS Rita Rusic ???? #GFVIP - destefano_fede : RT @soul_brex: #pomeriggio5 ma la Caruso dall'alto della sua intelligenza perche' interviene non sapendone una mazza sulla questione Rusic… -