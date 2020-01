"Votate loro due". Il papà della Borgonzoni sostiene due candidati di sinistra (Di lunedì 20 gennaio 2020) “In vista i delle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020 mi permetto di segnalarvi due candidati che apprezzo molto per gli esiti verificabili anche in rete”. È Giambattista Borgonzoni - padre della candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia Romagna che domenica prossima sfiderà il Governatore uscente Stefano Bonaccini - a fare un pubblico endorsement sul suo profilo Facebook. Ma non a favore della figlia, anzi: Borgonzoni senior invita a votare due candidati di sinistra, come il capogruppo uscente Stefano Caliandro e Mauro Felicori della lista del presidente. “Caliandro”, scrive Borgonzoni, “capolista del PD, già capogruppo dell’Assemblea Regionale, avvocato che insegna Diritto del Lavoro all’università di Bologna. Nel precedente mandato si è impegnato sui ... huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Votate loro due'. Il papà della Borgonzoni sostiene due candidati di sinistra - AnnaP1953 : RT @Valter85635258: MA CHI VOTA PD COSA DICE DEI LORO POLITICI CHE ,PRIMA VOGLIONO PROCESSARE SALVINI, E OGGI SI ASTENGONO DAL VOTO IN GIU… - boscarolomarco : RT @CieloItalia: Purtroppo scappano dalla guerra,sono stati salvati mentre annegavano,poi ospitati,dato da mangiare, soldi e ora ci insegna… -