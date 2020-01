Tuttosport – La sfuriata di Gattuso: “Ma un po’ di amor proprio ce l’avete oppure no?” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Ma un po’ di amor proprio ce l’avete oppure no?”. La sfuriata di Gattuso è stata accettata sabato notte in silenzio dal peggior Napoli dell’era De Laurentiis. Scrive Tuttosport in riferimento a quanto accaduto dopo l’ennesima sconfitta del Napoli al San Paolo contro la Fiorentina. Con il capo chino i calciatori sono usciti dallo stadio San Paolo e questa volta in ritiro a Castelvolturno ci sono andati con le loro gambe, senza imposizioni provenienti dall’alto. Ieri mattina Gattuso ha guardato tutti negli occhi, chiedendo quale fosse il problema che attanaglia la squadra e che la costringe a fare due passi indietro, quando contro la Lazio sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle. Nessuna risposta. Nessuno dei calciatori azzurri sa il perché ma tutto il mondo è consapevole che le ragioni sono molteplici. Un bel po’ di problemi cresciuti nel corso degli anni, ... ilnapolista

