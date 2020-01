Salvini diventerà scrittore: dal carcere «scriverò ‘Le mie prigioni’, come Silvio Pellico» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Era il 1832 quando Silvio Pellico, poeta e patriota italiano, pubblicò «Le mie prigioni» per raccontare il suo periodo di detenzione iniziato nel 1820 e conclusosi dieci anni dopo. Un’opera diventata simbolo di quell’Italia che era nel pieno dei moti rivoluzionari che poi, nel 1861, culminò con l’unità d’Italia. Ma il piemontese non vide mai concluso quel suo lavoro rivoluzionario, perché morì nel 1854, quando il nostro Paese era ancora nelle mani delle potenze straniere. La sua storia si studia sui libri di scuola e ora la cita anche Matteo Salvini, utilizzando questa metafora per parlare della sua eventuale condanna per il caso Gregoretti. LEGGI ANCHE > Salvini si dice pronto ad andare in galera: «A testa alta» Il leader della Lega lo ha detto questa mattina nelle Valli di Comacchio, dopo aver detto di esser pronto ad andare in galera per aver difeso gli ... giornalettismo

