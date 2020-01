Rodrigo Alves ‘choc’ a Live Non è la D’Urso: “Ecco perché sono una donna” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Ho fatto di tutto per essere un uomo, ma io mi sono sentito da sempre una donna nell’anima”. Rodrigo Alves ospite a “Live – Non è la d’Urso” si mostra al pubblico nelle nuove vesti di “Barbie”. Famoso in tutto il mondo per essere stato il Ken umano, Rodrigo che in passato si era già sottoposto a diversi interventi chirurgici, è diventato ufficialmente una donna. “sono conosciuto come Ken, – aveva detto Rodrigo Alves – ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. Fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. sono una donna e ho sempre avuto un cervello femminile”. Rodrigo Alves ha affrontato oltre ... caffeinamagazine

