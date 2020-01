Cucunato: all’Eur vanno riaperte le strade, sono chiuse da troppo tempo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma – “Ho chiesto urgentemente una commissione Lavori pubblici che faccia luce sulla riaperture delle strade chiuse ormai da troppo tempo. Tra l’altro nell’ultimo bilancio presentai un emendamento finanziario e un ordine del giorno a mio nome, che e’ stato approvato e recepito dal Campidoglio. Risorse che chiedo che vengano impegnate urgentemente per la riapertura delle strade chiuse”. Cosi’ in una nota Piero Cucunato, consigliere della Lega nel IX Municipio, dopo avere ricevuto una lettera dai cittadini sulla chiusura di alcune strade nel territorio. “Via Trafusa compie un anno tra pochi giorni, via Bonn gia’ da un po’ ha festeggiato due anni, via Nairobi da oltre tre anni e’ chiusa. E’ vergognoso che questa amministrazione grillina continui a calpestare i diritti dei residenti portando alle cronaca il Municipio ... romadailynews

