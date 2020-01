LIVE Milan-Udinese, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Ibrahimovic la stella a San Siro (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Milan-Udinese Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Udinese, match della Serie A Tim 2019-20. I rossoneri cercano una vittoria interna che in campionato manca dal 31 ottobre (1-0 contro la Spal). Un successo vendicherebbe la sconfitta dell’andata e avvicinerebbe gli uomini di Stefano Pioli alla zona Europa. I friulani vengono da tre successi e con un successo a San Siro scavalcherebbero proprio i padroni di casa in classifica. Il Milan viene dal prezioso successo per 2-0 di Cagliari e in settimana ha ufficializzato gli arrivi del difensore Simon Kjær (in sostituzione di Mattia Caldara tornato all’Atalanta) e del portiere Asmir Begovic (che sarà il nuovo secondo dopo la partenza di Pepe Reina in direzione Aston Villa). L’estremo difensore bosniaco è pronto a ... Leggi la notizia su oasport

