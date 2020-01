CorSport: tutto pronto per la firma del rinnovo di Allan (Di domenica 19 gennaio 2020) tutto pronto, secondo il Corriere dello Sport, per la firma sul rinnovo di Allan. Il calciatore brasiliano, come è apparso anche ieri sera, non è contento del momento che sta vivendo la squadra e con lei anche lui. Sono stati mesi difficili in cui si è inserito anche l’ammutinamento e lo scontro co Edo De Laurentiis “Allan sa accettare il responso del campo e anche le decisioni dell’allenatore, ma in questo semestre triste, in cui c’è scappato anche l’ammutinamento e lo scontro con De Laurentiis junior, qualcosa è cambiato dentro il mediano. La firma è imminente, i suoi manager sono stati a Napoli, hanno parlato con Giuntoli, sono quasi d’accordo: non è una questione ambientale, non c’entra più il Psg e il rimpianto di aver perduto il tram della vita”. L'articolo CorSport: tutto pronto per la firma del rinnovo di Allan sembra essere ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: tutto pronto per la firma del rinnovo di #Allan - ilNapolista - Claudio12792908 : @CorSport Invece quando quelli romatristi insultano un morto ( Paparelli) li tutto apposto eh? nessuno si scandaliz… - avvocato4368 : @MarcoAntonu @lukalancia @CorSport Tutto bene quella puttana di tua madre? -