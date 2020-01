Ascolti, C’è Posta per te da record: doppia Alberto Angela (Di domenica 19 gennaio 2020) ‘C’è Posta per te’, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che ieri sera ospitava Can Yaman, si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata di ieri grazie a 5.914.000 telespettatori e uno share del 30,88%. Rai1 con ‘Meraviglie – La penisola dei tesori’ di Alberto Angela ha ottenuto 3.829.000 telespettatori e il 17,68% di share. Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie ‘Fbi’ ha totalizzato 1.253.000 telespettatori e uno share del 5,28% nel primo episodio, e 1.491.000 e il 6,37% nel secondo. Appena fuori dal podio Italia 1 con il film d’animazione ‘Sing’, visto da 1.118.000 telespettatori pari al 4,92% di share, mentre La7 con il film ‘Fuga da Alcatraz’ ha ottenuto 636.000 telespettatori, share 2,76%. A seguire, Retequattro con la pellicola ‘…Più forte ragazzi!’, vista da ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

