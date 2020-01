Quel "bacio" tra le rocce atteso da 20mila anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Nelle Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno, una stalattite e una stalagmite si sono sfiorate, come in un'unione: "Da circa 20mila anni crescono lentamente" Un "bacio" atteso da 20mila anni. E lo scorso novembre, la stalattite e la stalagmite delle Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno, si sono finalmente incontrate. "Si stima che da circa ventimila anni queste concrezioni crescano lentamente cercando di toccarsi", spiegano sul profilo Facebook delle Grotte, in cui è stata condivisa anche l'immagine dell'"Unione". L'immagine mostra le due rocce vicinissime, "che stanno per congiungersi: Andranno a formare un unico corpo, che prenderà il nome di 'colonna'". Il "bacio" tra la stalattite e la stalagmite è stato condiviso in occasione del raggiungimento dei 20mila utenti ad essersi interessati della pagina. La stalagmite (la parola deriva dal greco ... Leggi la notizia su ilgiornale

