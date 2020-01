Meteo PERTURBATO: ecco i suoi lati positivi (Di sabato 18 gennaio 2020) In generale, siamo abituati a chiamare maltempo le fasi Meteo perturbate, quelle dove piogge incessanti, venti sostenuti e cieli grigi fanno da padroni. Eppure, tali condizioni del tempo possono avere anche dei notevoli pregi: innanzitutto, portano nevicate in montagna e talvolta fino in pianura, idratano i terreni quando non piove da molto tempo, ma soprattutto ripuliscono l'aria da tutti gli agenti inquinanti antropici. Abbiamo già discusso in arti articoli che questo Meteo così anticiclonico comporta gravi problemi di inquinamento locale, non solo nella tipica Pianura Padana, ma anche in altri luoghi, come ad esempio le grandi città del Centro e del Sud Italia, pertanto, per una volta potremmo dire che "arriva il bel tempo", fatto di piogge e venti. Queste perturbazioni, soprattutto se abbastanza organizzate, riescono da un lato a spazzare via gli inquinanti con il ... Leggi la notizia su meteogiornale

