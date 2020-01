La pantera “avvistata” (e ricercata) a San Severo in provincia di Foggia (Di sabato 18 gennaio 2020) Una pantera è stata avvistata nelle campagne di San Severo in provincia di Foggia. C’è anche una serie di video, che mostra quello che in alcuni casi sembra un animale simile a una felino che si aggira nei campi, in altri un gatto o un cane. C’è anche molto scetticismo sull’avvistamento e la maggior parte dei video non sembra mostrare una pantera. La pantera “avvistata” a San Severo in provincia di Foggia L’ultimo avvistamento – come reso noto dal Comune- risale a ieri quando il felino è stato visto vicino un centro sportivo di via Vecchia Lucera. A lavoro non solo gli agenti della municipale, veterinari e agenti di polizia ma anche un drone messo a disposizione dalla base militare di Amendola. Ma c’è chi dubita che si tratti davvero di una pantera. Ad esempio in questo video si vede un animale che potrebbe piuttosto essere un grosso gatto ... Leggi la notizia su nextquotidiano

