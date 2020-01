Vieira su Balotelli: “Il modo di pensare di Mario non è adatto ad uno sport di squadra” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Se c'è qualcuno che conosce bene Mario Balotelli, quello è Patrick Vieira. L'ex centrocampista dopo aver condiviso lo spogliatoio da compagno di squadra del centravanti italiano con le maglie di Inter e Manchester City, è stato il suo allenatore al Nizza. Un rapporto non semplice quello tra i due, che il tecnico ha voluto descrivere in un'intervista al Daily Mail. Per Vieira, in sintesi, Balotelli non è del tutto adatto ad uno sport di squadra. Leggi la notizia su fanpage

MarcoBeltrami79 : Vieira durissimo su Balotelli. #Vieira #Balotelli -