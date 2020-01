Juan Luis attacca: Gemma avrebbe mentito sulla notte trascorsa insieme (Di venerdì 17 gennaio 2020) Juan Luis, nuovo attacco a Gemma Galgani: grande delusione per l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Juan Luis torna ad attaccare Gemma Galgani dopo aver lasciato il Trono Over di Uomini e Donne. L’ex cavaliere pare non riuscire ad accettare il comportamento tenuto dalla dama torinese nei suoi confronti. La loro conoscenza … L'articolo Juan Luis attacca: Gemma avrebbe mentito sulla notte trascorsa insieme proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

boia_er : RT @Perseide121: “A casa di Lucy” si balla aspettando che sia pronta la cena. Che dite iscriviamo al corso di ballo @MiraNerissa ?????????? Ju… - Perseide121 : “A casa di Lucy” si balla aspettando che sia pronta la cena. Che dite iscriviamo al corso di ballo @MiraNerissa ????… - shayelopez23 : RT @boado_ruth: Reasons why I cried scenes: Vito-Camila, Emma-Camila, Luis-Alice, Luis-Juan Felipe. #TheKillerBrideFinale -