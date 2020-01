I dolcissimi auguri di compleanno di Barack Obama alla sua Michelle (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barack Obama, gli auguri di compleanno alla sua Michelle: “Sei la mia stella” È diventato virale il post di Barack Obama. L‘ex presidente degli Stati Uniti d’America ha voluto augurare buon compleanno alla sua Michelle, che oggi compie 56 anni, e ha pubblicato via social un collage di quattro fotografie in bianco e nero, insieme a una dolcissima didascalia. “In ogni scena, tu sei la mia stella”, ha scritto Barack, sposato con Michelle da ormai 28 anni. Un legame che si è rafforzato nel tempo, anche durante le difficoltà. Grandi complici nella vita pubblica e privata, Michelle e Barack Obama hanno fatto sognare tutto il mondo e ancora oggi, pur avendo lasciato da un po’ la Casa Bianca, continuano a incantare con il loro amore genuino. Nelle foto, i signori Obama sorridono, si abbracciano, scherzano tra di loro, sottolineando quanto sia stabile ... Leggi la notizia su tpi

