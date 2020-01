Tramvia Milano-Limbiate e metropolitana: quale futuro? Assemblea di Legambiente (Di giovedì 16 gennaio 2020) La riqualificazione della metroTramvia Milano-Limbiate sarà solo uno dei tanti punti che verrà affrontato da Legambiente nell’Assemblea all’aperto in programma per sabato mattina. Dalle 10 i vari comitati si incontreranno al capolinea della metropolitana gialla Comasina per discutere delle emergenze legate all’inquinamento del Nord Milano. Oltre ai tempi di realizzazione della Tramvia Milano-Limbiate si parlerà anche dei lavori di riqualificazione della Rho-Monza e di quelli di ammodernamento della Milano-Meda. Tra le proposte ci saranno anche quelle di estendere area B ai comuni della prima fascia e di realizzare piste ciclabili mancanti. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

