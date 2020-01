Sanremo, bufera sull’uscita di Amadeus su Francesca Sofia Novello (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, 16 gen. (askanews) – bufera sulle frasi dal sapore sessista di Amadeus alla conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo. Il conduttore ha sottolineato a più riprese con grande compiacimento di essersi voluto circondare di belle donne sul palco dell’Ariston, ben 11 “co-conduttrici” che si alterneranno in vari ruoli. “Ovviamente sono tutte molto belle”. In particolare, nel presentare Francesca Sofia Novello, fidanzata del campione della Moto Gp, Valentino Rossi, il presentatore si è lasciato sfuggire una frase alquanto infelice: “Sono contento, Francesca è una sorta di scommessa personale, ero curioso, questa ragazza molto bella sappiamo essere la fidanzata del grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché – intanto la bellezza – ma vedevo la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo ... Leggi la notizia su notizie

