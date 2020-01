Sanremo 2020, polemiche per presunte frasi sessiste di Amadeus (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il presentatore dice di essere stato frainteso, intanto le sue frasi su Francesca Sofia Novello, hanno fatto molto discutere Le vallette di Sanremo (Fonte foto: comingsoon.it) Non sarebbero state comprese, le frasi di Amadeus rivolte ad una delle prossime vallette di Sanremo, Francesca Sofia Novello. Parole, che hanno fatto subito discutere e non sono state apprezzate, quelle, all’indirizzo della compagna di Valentino Rossi. Leggi anche: Andrea Iannone ringrazia Giulia De Lellis: il commovente messaggio Sanremo, Amadeus accusato: frasi sessiste verso Novello Francesca Sofia Novello (Fonte foto: it.shotoe.com) È corso subito ai ripari, il conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, dopo le parole che, secondo lui, sarebbero state travisate. E così, per una donna che alimenta polemiche per la sua assenza al prossimo Sanremo, un’altra, ... Leggi la notizia su chenews

