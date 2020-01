Lo schianto, poi la corsa in ospedale: Enrico muore a 38 anni dopo 24 ore di agonia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tutta la comunità di Selargius è in lutto per la morte di Enrico Spiga. Il 38enne era rimasto vittima nel pomeriggio di martedì 14 gennaio, di un incidente stradale sulla statale 387 in territorio di Monserrato. Trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu, dopo circa 24 ore ne è stato dichiarato il decesso, nel reparto di rianimazione dove era stato ricoverato, a causa delle ferite troppo profonde riportate e la famiglia ha dato l’ok per la donazione degli organi. Enrico si trovava a bordo di una Opel corsa con il fratello quando si è verificato l’impatto frontale con un pulmino, per cause ancora in via di accertamento. Lo scontro è stato talmente violento che la vettura è rimasta completamente accartocciata e l’uomo è volato sul ciglio della strada, sbalzato fuori dall’abitacolo e battendo la testa sull’asfalto. Nello scontro sono rimasti feriti in maniera lieve anche il fratello di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

