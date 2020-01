Ciclismo, Santos Women’s Tour Down Under 2020: Chloe Hosking rispetta i pronostici della vigilia e va a segno a Macclesfield (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’australiana Chloe Hosking apre la nuova stagione come aveva concluso il suo 2019. Dalla vittoria in Cina dello scorso 22 ottobre al Tour of Guangxi, si è ripresentata quest’oggi, nella sua terra natale, con la medesima grinta e superiorità nelle volate. Era la favorita della vigilia per la prima tappa del Santos Women’s Tour Down Under 2020 da Hahndorf a Macclesfield, e non si è fatta trovare impreparata. Vittoria più che netta per la ventinovenne di Bendigo al suo debutto con la Rally Cycling dopo aver lasciato l’Alé Cipollini. Dietro di lei la finlandese Lotta Henttala della Trek-Segafredo e l’altra aussie Matilda Raynolds della Specialized. Ovviamente Hosking è anche la prima maglia arancione della classifica generale di questo Santos Women’s Tour Down Under. Fuori dalla top ten le azzurre: Simona Frapporti (Bepink) è undicesima, seguita a ruota ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Ciclismo Santos Women’s Tour Down Under 2020: Chloe Hosking rispetta i pronostici della vigilia e va a segno a Macc… - OA_Sport : Ciclismo, Santos Women’s Tour Down Under 2020: Chloe Hosking rispetta i pronostici della vigilia e va a segno a Mac… - GranFondoITA : RT @BiciLive: Il primo evento della nuova stagione del #ciclismo professionistico in programma in #Australia (incendi permettendo) dal 21 a… -