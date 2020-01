Milano: minorenni rubano lo zaino di un cliente al fast food, ecco come | VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lunedì pomeriggio a Milano la Polizia di Stato ha denunciato due giovani, nati in Francia e in Libia sedicenti minorenni, senza fissa dimora e irregolari sul territorio, per furto in concorso ai danni di un 43enne che stava pranzando in un fast food del centro cittadino. Durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati di tipo “predatori”, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato due giovani stranieri che, giunti nei pressi di un fast food in corso Vittorio Emanuele, hanno cominciato ad osservare dall’esterno i clienti presenti e poi vi hanno fatto ingresso posizionandosi nelle vicinanze di alcuni tavoli occupati da commensali. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

