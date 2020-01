Metro e nastro biadesivo per rubare le offerte in chiesa: arrestati ladri stranieri (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Il parroco ha visto due persone aggirarsi con fare sospetto e ha subito dato l'allarme. Poco prima i due avevano svuotato le cassette delle offerte: arrestati Dopo aver notato alcuni sconosciuti allontanarsi di corsa dalla chiesa, ha subito dato l'allarme ai carabinieri. Don Lorenzo, parroco della chiesa di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario nel centro cittadino di Casarsa (Pordenone), aveva capito che era successo qualcosa. Aveva sentito alcuni strani rumori e così il prete era uscito dalla sacrestia. In mezzo alla chiesa c'erano due sconosciuti che si sono subito messi a correre verso l'esterno. Il parrocco ha cercato di fermarli, ma i malviventi hanno fatto perdere le tracce mescolandosi tra la folla del mercato cittadino. Rientrato in chiesa, ha controllato le offerte dei fedeli e ha trovato le cassette vuote. A quel punto ha dato l'allarme ai ... Leggi la notizia su ilgiornale

50special_50 : @SocialmenteDiv1 Mi spiace... Ho solo il metro... A nastro... Ed è ancora nuovo! ?? - Alessio_Nastro : RT @AlessandroCere7: Un poliziotto spara tra la folla a #Parigi con LBD da un metro di distanza ,un atto gravissimo. La polizia ha un solo… - Cap_Saicina : @OldFashioned487 Prendi una matita, un metro, una livella, segna i buchi da fare, controlla la misura dei tasselli… -