Bonus Inps pensioni 2020: 513 euro fino all’uscita, ecco a chi spetta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bonus Inps pensioni 2020: 513 euro fino all’uscita, ecco a chi spetta Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l’Inps ha fornito importanti informazioni sul Bonus Inps pensioni 2020, con riferimento alla Legge n. 128/2019, incentrata sulle Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Nel testo si legge dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo previsto dalla Legge n. 145/2018 (art. 1, commi 283-284) anche ai soggetti che hanno chiuso l’attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Bonus Inps pensioni: indennizzo per cessazione attività commerciale, da quando Il primo capitolo della circolare riguarda il nuovo ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione di attività commerciale. A tal proposito l’Inps rimanda alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 ... Leggi la notizia su termometropolitico

