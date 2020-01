Bianca Guaccero pazzesca: il vestito rosso non contiene… [FOTO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ la conduttrice di “Detto Fatto” ed è anche un delle donne più amate della televisione italiana: parliamo di Bianca Guaccero. Oggi mentre indossa un outfit molto provocante che le rende decisamente giustizia… Bianca in rosso… Sguardo furbetto, gambe lunghissime e seno prosperoso in mostra, Bianca Guaccero rischia di far innamorare tutti i fan. Questo scatto è stato postato sui social, dove i followers hanno commentato: Wow. Fantastica in rosso <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f339.png" alt=" Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomblog : Bianca Guaccero tutor Detto Fatto rompe il silenzio: “Lei ti trascina…” - #Bianca #Guaccero #tutor #Detto #Fatto - JBEdvige : @bianca_guaccero Buon compleanno a Carolina +39 #capri - geppy2911 : DETTO FATTO. JONATHAN PROVOCA BIANCA GUACCERO RISPONDE. ECCOLE ! -