Sistema bancario in crisi: la Germania chiede all’Europa regole più leggere (Di martedì 14 gennaio 2020) Le banche tedesche, tramortite e a un passo dal ko, sono alle corde e invocano l’aiuto di Angela Merkel. Sembrerà strano che una situazione del genere possa verificarsi in Germania, quello che fino a pochi anni fa era considerato il “Paese delle regole”, ma a oggi neppure il governo tedesco è più in grado di offrire un contesto finanziario sicuro ai suoi istituti di credito. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, le banche teutoniche si stanno letteralmente mobilitando in massa per chiedere a Frau Merkel un alleggerimento sulle nuove normative bancarie in vista del secondo semestre dell’anno corrente, quando la Germania assumerà la presidenza di turno dell’Unione Europea. Il nodo da sciogliere al più presto riguarda le cosiddette regole di Basilea 3+, ovvero quegli accordi stretti dal medesimo Comitato nel 2017 che ora hanno subito un restyling. Una delle novità introdotte da ... Leggi la notizia su it.insideover

FedericoDinca : Gli scandali delle banche, come nel caso della #VenetoBanca con addirittura l'ipotesi di associazione a delinquere… - tizianogaleazzi : UBS taglia il personale e ben 20 persone perdono il posto di lavoro! ?? Non solo UBS, ma anche altre banche dimagrir… - ippolito923 : @gianluca_prato Incredible non viene citato l inganno criminale del sistema monetario e bancario che fanno capo al.… -