Reddito di cittadinanza, l’OCSE bacchetta l’Italia per i furbetti dei finti divorzi (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) bacchetta l’Italia e chiede di rivedere il Reddito di cittadinanza, perché, così com’è ora, ha troppe falle. Tra i difetti del sussidio, c’è il fatto che non avvantaggia le famiglie più numerose, che sono più esposte al rischio di povertà, e anche il problema che alcuni per ottenerlo divorziano, ma si tratta, ovviamente, di finti divorzi, dei divorzi di convenienza. Inoltre, secondo l’OCSE, bisogna fare in modo che il Reddito di cittadinanza non sia un incentivo a stare a casa e a non cercare lavoro.l’OCSE, in particolare, mette in evidenza come questa misura introdotta dal governo giallo-verde sia più generosa con le famiglie monoparentali e di meno con i nuclei più numerosi. Viene poi fatto l’esempio della Grecia, che nel 2017 ha adottato una misura simile e si è verificata una decuplicazione delle famiglie ... Leggi la notizia su blogo

