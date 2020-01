Finanziere ucciso per errore durante la caccia: indagato un 23enne (Di martedì 14 gennaio 2020) Nuovi sviluppi sul caso di Luca Pulsoni, Finanziere di 26 anni tragicamente ucciso per errore durante una battuta di caccia. Un ragazzo è stato iscritto nel registro degli indagati e nella giornata di martedì 14 gennaio 2020 verrà effettuata l’autopsia sul suo corpo. Finanziere ucciso durante la caccia L’incidente è avvenuto domenica 12 gennaio 2020 nelle campagne di località Cutà sull’altopiano degli Scrisi, in particolare a Maierato (in provincia di Vibo Valentia). Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo l’accaduto ma, da quanto emerso, Luca, originario di Avezzano ma in servizio a Vibo Valentia, sarebbe stato centrato sotto la clavicola da un colpo a palla. Il genere è di quelli esplosi per la caccia ai cinghiali, chiusa tra l’altro dal 31 dicembre 2019. A causa dello sparo è caduto in un dirupo e, al momento del recupero, dava ancora dei segni di ... Leggi la notizia su notizie

